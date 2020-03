Si potenzia l'offerta sanitaria nella Asl/Bt: quasi 14 mln di euro in arrivo dalla Regione

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI DENOMINAZIONE INTERVENTO IMPORTO POTENZIAMENTO DEI PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DI TRANI E CANOSA € 2.500.000,00 POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE AMBULATORIALE DI REFERTAZIONE E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI DIAGNOSTICHE. € 4.500.000,00 POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PTA DI TRANI (DIALISI E OCULISTICA) € 2.124.930,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RISVEGLI PRESSO IL P.O: "CADUTI IN GUERRA" DI CANOSA DI PUGLIA. € 4.100.000,00 POTENZIAMENTO AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRA DEL P.O. DI BARLETTA. € 700.000,00 TOTALE € 13.924.930,00

Buone notizie per la sanità pugliese. Questa mattina, lunedì 2 marzo la Giunta regionale ha approvato un altro pacchetto di interventi nella sanità per un finanziamento complessivo di 52.771.155 milioni di euro, dopo l'approvazione dei primi 60 milioni di euro nel corso della Giunta del 17 febbraio scorso, proseguendo così l'opera di potenziamento della sanità territoriale nei vari setting assistenziali che la caratterizzano (specialistica ambulatoriale, prevenzione, assistenza distrettuale, dialisi, ecc.). I finanziamenti riguardano le Aziende sanitarie di Foggia, Bat e Bari.In particolare, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della fase di selezione e degli interventi ammessi a finanziamento per la Asl Bat, nell'ambito della seconda procedura negoziale per la selezione di Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica. Nello specifico la Asl Bat è beneficiaria del contributo di euro € 13.924.930,00. Di seguito l'elenco dei progetti ammessi e finanziabili.Si tratta di interventi importanti e strategici, che interesseranno servizi e strutture presenti in tutto il territorio servito dall'Asl Bat, così da migliorare ulteriormente l'offerta sanitaria nell'ambito della sesta provincia pugliese.