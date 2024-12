Si apre nella diocesi di Andria l'Anno Giubilare 2025

34 foto Comincia il Giubileo 2025 nella diocesi di Andria

Si apre nel giorno della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe l'Anno Giubilare nelle Chiese particolari, tra cui la nostra Diocesi di Andria. Ufficialmente, il Giubileo è cominciato il 24 dicembre 2024, nella Solennità del Natale del Signore, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano.All'interno del Palasport di Corso Germania ad Andria, la comunità diocesana (presenti anche i fedeli delle parrocchie di Canosa e Minervino) si è riunita in massa per celebrare questo momento che, secondo l'antica tradizione, il Papa indice ogni 25 anni. Questa mattina alle ore 8:00 è stato dato l'annuncio dell'inizio dell'Anno Santo con il suono festoso delle campane di tutta la Diocesi, poi alle ore 10:00 nel Palasport si è svolto il rito di apertura dell'Anno Giubilare insieme alla concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Luigi Mansi, con la partecipazione di tutto il clero della nostra diocesi. Il tema della speranza accompagna l'apertura del Giubileo: «Il Papa – sono le parole del Vescovo durante la sua omelia - ha spiegato le ragioni di questa scelta: dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e dobbiamo fare di tutto affinchè ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore generoso, mente lungimirante».Al termine della S. Messa la comunità diocesana si è messa in cammino per il pellegrinaggio giubilare verso la Chiesa Cattedrale, dove si è concluso il rito di inizio dell'Anno Santo con la benedizione dell'acqua e l'annuncio sui prossimi appuntamenti diocesani per il Giubileo. Sono tre momenti di pellegrinaggio che si svolgeranno nelle seguenti date e città:- 10 gennaio a Canosa di Puglia, presso la basilica di San Leucio per andare in processione al Battistero di San Giovanni;- 26 marzo a Minervino Murge;- 30 maggio ad Andria, in processione dalla chiesa di Santa Croce alla Basilica della Madonna dei Miracoli.In base a quanto previsto dalla bolla di indizione del Giubileo Ordinario 2025 di Papa Francesco, intitolata "Spes non confundit" (la speranza non delude), il vescovo Mansi ha indicato le chiese e luoghi giubilari sul territorio diocesano:- Andria: Cattedrale "S. Maria Assunta in Cielo", Chiesa parrocchiale Basilica S. Maria dei Miracoli, Casa Accoglienza "Santa Maria Goretti", Masseria San Vittore;- Canosa di Puglia: Chiesa parrocchiale Concattedrale Basilica di San Sabino, Santuario S. Maria di Costantinopoli;- Minervino Murge: Chiesa parrocchiale Madre S. Maria Assunta, Chiesa parrocchiale Santuario Madonna del Sabato.L'Anno Santo terminerà il 28 dicembre 2025.