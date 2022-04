Vigilia pasquale segnata da un drammatico incidente stradale, avvenuto in pieno centro, poco prima delle ore 22, su viale Trentino, nei pressi dell'incrocio tra via Galvani e via Montessori.Un uomo di 45 anni è stato investito in pieno da uno scooter condotto da un 42enne, che stava consegnando dei generi alimentari. Da una primissima ricostruzione, sul posto sono giunti gli agenti del locale Comando della Polizia Locale per i rilievi del caso, il 45enne stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno dallo scooter. All'esito dell'impatto anche il centauro è caduto finendo rovinosamente a terra. Per entrambi è stato necessario il soccorso ed il trasporto in codice giallo al nosocomio cittadino da due ambulanze del servizio 118 giunte sul posto.