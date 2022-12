Sciopero revocato: raggiunta l'intesa tra sindacati e società raccolta rifiuti

Scongiurata seconda la giornata di sciopero da parte dei lavoratori che si occupano del servizio di raccolta rifiuti ad Andria. Si è tenuto ieri, lunedì 5 dicembre, presso la Prefettura di Barletta, l'incontro alla presenza del rappresentante prefettizio, della organizzazione sindacale Fil Puglia e dell'Ati Gial Plast S.r.l. – Sieco S.p.A.Le parti intervenute dichiarano di aver positivamente raggiunto una intesa in ordine alle doglianze riportate nella proclamazione di sciopero per i giorni 5 e 6 dicembre 2022. Revocato, dunque, lo sciopero previsto per la giornata di oggi, martedì 6 dicembre.