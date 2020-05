Il Coronavirus si combatte con ogni mezzo e attività, anche con l'utilizzo dei mezzi pesanti con idranti della, che sono in dotazione ai Reparti mobili.Questa sera uno di questi moderni mezzi, di marca, dotato di potenti getti frontali e laterali, scortato da dueè pronto per entrare in azione ad Andria, dopo aver operato stamane a. I mezzi che sono impiegati appartengono al-attualmente distaccati a Bari presso i colleghi del IX Reparto Mobile del Polifunzionale- che hanno in dotazione lo speciale mezzo, messo a disposizione per effettuare la sanificazione. Si tratta di veicoli speciali nati e concepiti per essere impiegati in ordine pubblico per la capacità di spruzzare migliaia di litri d'acqua a pressione; ora, invece, in accordo con leche lo hanno richiesto, vengono utilizzati per sanificare le strade. Non è la prima volta che il personale dei Reparti mobili è chiamato ad intervenire in situazioni di emergenza per la loro versatilità e velocità di impiego, oltre alle molteplici capacità professionali. In passato sono andati in soccorso delle popolazioni durante alluvioni e terremoti.L'intervento è stato reso possibile, grazie innanzitutto alla disponibilità delin questo particolare momento emergenziale e dai, in questo caso del responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica per leil, che avendo ricevuto la richiesta dellaha disposto questo impiego, in collaborazione con ildel localeIl mezzo per le sue dimensioni dovrà operare solo su strade larghe e sarà preceduto dal suo percorso da automezzi dellaGrazie alla disponibilità del Commissariato della Polizia di Stato ecco l'elenco delle strade di Andria -dal centro alla periferia- che a partire dalle ore 22 circa, saranno interessate dalla sanificazione, effettuata con prodotti a base di cloro:Largo TorneoViale IstriaAlto AdigeDante AlighieriVittor PisaniAlcide De GasperiGiovanni BovioPendio San LorenzoPiazza Porta La BarraVia S.M. VetereVia Gen. ArimondiVia Don Riccardo LottiViale Ausoniaviale Comuni di Pugliaquartiere San ValentinoVia Lagnone Santa CroceVia DalmaziaViale PugliaViale GoitoVia FerrucciPiazza Umberto IVia Bovio (procederà in divieto)Via XX SettembreVia NapoliVia FirenzeVia Duca di GenovaVia MontegrappaVia BoitoVia Don Luigi SturzoPiazza MarconiViale CrispiVia Regina MargheritaVia Bovioed infine Corso Cavour