San Valentino: per oltre 2mila innamorati cena romantica in agriturismo; menù con cibi afrodisiaci e superfood

Sono oltre 2mila gli innamorati pugliesi che festeggeranno San Valentino con una cena romantica in agriturismo, immersi nella tranquillità della campagna e a contatto con la natura, e menù afrodisiaci a base di prodotti agricoli a Km0 come il pesto di Ridolfo Valentino o lo spritz afrodisiaco. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia, sulla base delle indicazioni dell'associazione agrituristica Terranostra Puglia per San Valentino.Dal pesto di Rodolfo Valentino allo spritz agricolo afrodisiaco, dal peperoncino al finocchietto selvatico, dallo zafferano al cinipi fino al verruch, dalle mandorle al miele, ma anche le ostriche a miglio0 degli allevamenti locali e i funghi afrodisiaci naturali per eccellenza, sono solo alcuni dei superfood che per gusto e qualità nutrizionali si possono mettere in tavola per la cena di San Valentino.Del resto con il boom delle nozze in masseria e dell'agriwedding – aggiunge Coldiretti Puglia - gli agriturismi pugliesi propongono anche "pacchetti di agribenessere", con pilates, massaggi e yoga, oltre ai momenti di relax immersi in paesaggi rurali da sogno, con i cuochi contadini di Campagna Amica che preparano piatti della tradizione con mirabile maestria.In testa alle motivazioni che spingono in agriturismo c'è la voglia di contatto con la natura, mentre al secondo posto – secondo Coldiretti/Noto Sondaggi – l'enogastronomia. Un trend trainato dal fenomeno dei cuochi contadini che cucinano i prodotti coltivati in azienda recuperando spesso antiche ricette della tradizione campagnola, diventati un vero e proprio valore aggiunto per le strutture.Al terzo posto tra le motivazioni c'è la voglia di relax, ma c'è anche qualcuno che va in campagna per sfuggire allo smog delle città e chi vuole fare attività sportiva. Ma l'amore degli italiani per l'agriturismo è dimostrato anche dal fatto che a ben 22 milioni di italiani piacerebbe aprirne uno, secondo l'indagine Coldiretti/Noto Sondaggi.Ma l'agriturismo rappresenta anche uno dei punti di forza della destagionalizzazione del turismo, tanto da essere particolarmente apprezzato da chi scegli le partenze a giugno o a settembre anche per conoscere una Italia cosiddetta "minore" dai parchi alla campagna, dalla montagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico, con ben il 92% delle produzioni tipiche e tradizionali che nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti. In questi periodi i 941 agriturismi della Puglia consentono di vivere i cicli stagionali delle produzioni, dalla raccolta del grano a quella della frutta fino alla vendemmia.