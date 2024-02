"Salviamoci la pelle": prevenire e curare melanoma ad Andria

, domani mattina, 17 febbraio, alle ore 11:00, nella sala Consiliare del Comune di Andria, si svolgerà una giornata di sensibilizzazione alla prevenzione del melanoma e dei tumori alla pella.Le probabilità di ammalarsi aumentano con l'avanzare dell'età, per via dell'effetto cumulativo dell'esposizione ai raggi ultravioletti e non solo. Per questo controllare periodicamente i nei è la forma di prevenzione più efficace per ridurre il rischio di melanoma, il tumore della pelle più̀ aggressivo.L'iniziativa "Salviamoci la pelle" vuole, dunque, sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione secondaria del melanoma e promuovere le visite dermatologiche per il controllo dei nei, quale strumento principale e fondamentale di prevenzione. Ragion per cui durante l'incontro sarà possibile prenotarsi per l'evento diin Via Pellegrino Rossi n. 46 dalla 9:00 alle 13:00A introdurre la giornata, il dott. Nicola Mariano, Presidente Calcit Andria e Coordinatore Regionale FAVO.Sarà ilesperto dermatologo che attualmente opera nella clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Bari, a parlare dell'importanza della prevenzione del melanoma.All'incontro è attesa la partecipazione della, ilil, in qualità di vice presidente nazionale, laLa, dunque, rimane il primo strumento per ridurre la probabilità di sviluppare un melanoma. Non arrivare in ritardo a una diagnosi di melanoma può salvarti la vita. Quando si tratta di diagnosticare un melanoma, la prevenzione è tutto. Per questo, come dice un antico detto, prevenire è meglio che curare.L'evento è aperto a tutti