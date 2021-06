Sale la colonnina delle temperature sulla Puglia

In tanti hanno gremito le città di mare. Nei prossimi giorni si prevedono picchi anche di 38° come per la giornata di mercoledì 23 giugno

L'estate è ormai giunta anche nella nostra regione, anche con l'ultimo giorno di primavera. Quella che si accinge da iniziare da domani, sarà una settimana da caldo "africano". Il Ministero della Salute non ha ancora pubblicato eventuali bollettini legati a possibili ondate di calore, ma le previsioni meteo parlano di temperature che mercoledì 23 giugno potrebbero toccare i 38°.Come dicevamo oggi la Puglia ha visto una giornata caratterizzata da caldo e umidità. Sono numerose le città che hanno superati i 30° e in molti hanno optato per passare una giornata al mare. Le spiagge del litorale della sesta provincia, ma escursioni sono avvenute oggi anche verso il Gargano e la zona di Monopoli-Capitolo, sono state prese d'assalto da numerosissimi bagnanti, per quella che si preannuncia un'estate all'insegna della ripresa del turismo e della socialità, anche grazie al bel mare con ben due bandiere blu assegnate a Bisceglie e Margherita di Savoia.