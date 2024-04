Sale in cattedra l'azienda Celero.it al corso di “Competenze Trasversali 2024” dell'Ateneo barese

Si è tenuto nei giorni scorsi un seminario di grande interesse ed attualità nell'ambito del Corso di "Competenze Trasversali 2024" Innovazione e Imprenditorialità coordinato dal prof. Savino Santovito, che ha portato l'impresa Celero.it nel Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari "Aldo Moro".Con l'efficace testimonianza dell'imprenditore Francesco Pollice, ideatore, fondatore e CEO della stessa, insieme alla Responsabile Marketing di Celero.it, dott.ssa Emanuela Bellino, è stata condivisa in Aula Magna, con grande passione e chiarezza, la loro esperienza aziendale, coinvolgendo gli studenti di diversi insegnamenti dei corsi di Lauree triennali e magistrali dell'Università degli Studi di Bari, nonché dell'ITS Academy Puglia Marketing & Design (PU.MA), la cui Fondazione nata ad Andria, opera nell'Area tecnologica dei Servizi alle imprese e per la formazione delle figure di Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese.Ha aperto il seminario il prof. Gaetano Macario, docente di Economia e Gestione d'Impresa nell'Università degli Studi di Bari, spiegando sinteticamente il Quick Commerce e ponendo alcune domande ai presenti per introdurre l'intervento di Francesco Pollice. I lavori sono stati coordinati e le conclusioni tratte dal prof. Savino Santovito, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, in qualità di responsabile scientifico del Laboratorio di Innovazione e Impresa Uniba e presidente dell'ITS Academy Puglia Marketing & Design.