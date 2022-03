Risuonato nella Cattedrale di Andria il giuramento dei Cavalieri e Dame dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Sono risuonate nella chiesa Cattedrale di Andria le parole del giuramento di fedeltà agli ideali e agli impegni dell'domenica 27 marzo, nel corso dellai, che fa risalire le sue origini addirittura ai tempi dellecon il suo forte legame con laC'erano gli speroni ma non più la spada (che è restata nella precedente "Veglia di preghiera") secondo la più recente evoluzione del rituale cavalleresco, verso una forma più semplice e uniforme sia per i Cavalieri che per le Dame, più in linea con i tempi, come parte di una riforma generale dell'Ordine che è cominciata con l'approvazione deiDiffuso in quasil'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un'associazione pubblica di fedeli della religione cattolica, aperta anche agli ecclesiastici, di subcollazione pontificia (ossia conferita per delega apostolica dal) e avente personalità giuridica canonica e civile. La costituzione dell'Ordine si fa risalire a quella dei Milites Sancti Sepulcri nel 1103. Patrona dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro è laLegato alla Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio perché di subcollazione pontificia, può definirsi come la sola istituzione laicale dellaincaricata di sopperire alle necessità dele di sostenere le attività e iniziative a favore della presenza cristiana in Terra Santa. Il Patriarcato ha quindi come principale fonte contributiva istituzionale le oblazioni erogate dai Cavalieri e dalle Dame dell'Ordine.Tornando alla cerimonia di domenica 27 marzo ad Andria, il Sacro rito è stato presieduto dal Gr. Uff.le Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria e Priore della locale Sezione dell'O.E.S.S.G.. Con le insegne ed i labari della Pentacroce delle sezioni provenienti da molte zone della regione hanno presenzieranno S.Ecc.za Cavaliere di Gran Croce prof. notaio Ferdinando Parente, Luogotenente per l'Italia Meridionale Adriatica dell'O.E.S.S.G.; S. Ecc.za Cavaliere di Gran Croce dott. Rocco Saltino Luogotenente d'onore per l'Italia Meridionale Adriatica dell'O.E.S.S.G. con il Preside della Sezione di Andria Gr. Uff.le. dott. Pasquale Sgaramella.Come dicevamo per l'occasione hanno prestato il solenne giuramento di fede, a seguito della nomina giunta dal Cardinale Fernando Filoni, attuale Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme:Cavaliere: Michele Carapellese;Dama: Feliciana Ieva Cuomo; Arcangela Scarabino Abbasciano ed Anna Spagano Rella;E' stato conferito il grado di Grand'Ufficiale a: Luigi Fortugno, Domenico Lattanzio; Pasquale Sgaramella, Mario Vista; Dama di Commenda è stata nominata Maria Anelli Ciciriello mentre con placca Ippolita Leonetti De Benedictis.A Commendatore: Rev.do Mons. Nicola de Ruvo e Domenico Di Pinto.Insignito della "Palma di Gerusalemme in oro" S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria e Priore della Sezione; Cav. Gr. Cr. Pasquale Ciciriello, Tesoriere di Luogotenenza.Hanno preso parte alla cerimonia l'Assessore Pasquale Colasuonno per il Comune di Andria, il Presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio, la Sindaca di Minervino Murge Lalla Mancini, l'Assessora Letizia Morra per il Comune di Canosa di Puglia, il vice Prefetto Corinna Costanza Panella ed il vice Presidente della provincia Lorenzo Marchio Rossi. Con loro erano presenti il Capitano della Compagnia della Guardia di Finanza Guido Silvestri, il vice Comandante della Compagnia Carabinieri Tenente Pietro Zona ed il Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Guido Dante ed il Tenente Vito Campanale per la Polizia Locale, oltre a rappresentanti delle associazioni religiose e laicali cittadine.