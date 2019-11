La consigliera regionale, l'on. D'Ambrosio e l'avv. Coratella parlano del pericolo che incombe per la comunità locale

Un rischio ambientale reale, che incombe sulla collettività, quello che paventa la consigliera regionale pentastellata Grazia Di Bari che in un video, postato sulla sua pagina fb, torna a parlare dell'ex discarica di Andria.Prendendo spunto dalla relazione consegnata dall'Arpa Puglia, la portavoce pentastellata evidenzia "l'elevato rischio potenziale per l'ambiente" sotteso a questo ex impianto, oltre che violazioni di legge che l'accompagnano, nonchè la reiterata ma inascoltata richiesta, di essere messa nelle condizioni di poter analizzare le acque sotterranee alla stessa discarica.Con l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio e l'ex capogruppo Michele Coratella, candidato sindaco del M5S, le questioni ambientale e dei rifiuti tornano alla ribalta della scena politica locale."Nonostante tutto questo, la Regione e l'ex amministrazione comunale vogliono realizzare una nuova discarica proprio lì affianco. Incredibile!!!"