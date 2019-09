Riqualificazione pineta e Castel del Monte, in arrivo finanziamento di 500.000 euro

«Sarà di 500.000 euro il finanziamento per la riqualificazione della pineta e dei luoghi che interessano Castel del Monte e le aree adiacenti. In particolare il progetto prevede il riadeguamento dell'info-point esistente, la realizzazione di aree tematiche, il posizionamento di istallazioni artistiche in punti significativi del percorso pedonale multifunzione, il restauro ambientale del percorso pedonale multifunzione e la pulizia e messa in sicurezza del percorso naturale - pedonale multifunzione e dei muretti a secco esistenti». A comunicarlo con soddisfazione in una nota congiunta sono gli ex consiglieri di Andria Nuova e Forza Italia.«Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla presentazione del progetto voluto dall'allora Assessore comunale Luigi Del Giudice, che aderì prontamente all'Avviso Pubblico della Regione Puglia. A tal proposito, gli ex Gruppi Consiliari di Andria Nuova e Forza Italia esprimono in una nota il proprio plauso per l'operato di Del Giudice e grande soddisfazione per l'obiettivo raggiunto per la Città.Crediamo sia doveroso - si legge - dare atto della lungimiranza amministrativa e politica di Luigi Del Giudice che da Assessore comunale pose le basi per offrire alla Città di Andria nuove e concrete opportunità di crescita. È fuor di dubbio che, proprio mentre al Comune si palesava una grave crisi finanziaria, abbia avuto la grande capacità di intercettare fondi pubblici, presentando progetti validi e credibili ricevendo l'approvazione incondizionata delle commissioni valutatrici. È stato così per il Festival Internazionale 'Castel dei Mondi' di cui stiamo celebrando in questi giorni la XXIII edizione - e che si svolge grazie a quei finanziamenti - e lo è adesso per la riqualificazione di quasi tutta la collinetta di Castel del Monte.A nessuno sfuggirà l'importanza di un progetto di questa portata, anche in considerazione del fatto che il più emblematico monumento federiciano è meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo e rappresenta, quindi, anche il più significativo 'biglietto da visita' per la nostra città».