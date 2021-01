Riforma elettorale, Andria centro principale Collegio uninominale sia di Camera che Senato

Ri-perimetrati i collegi uninominali. È l'effetto immediato dell'approvazione del referendum sul taglio dei parlamentari. L'Italia, in linea di principio, può tornare al voto, la riforma dei collegi è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La nuova mappatura è frutto della ratio stessa del referendum: meno parlamentari e quindi collegi più ampi. Inoltre, ogni eletto nel maggioritario previsto dal Rosatellum ter sarà espressione di circa 400mila elettori alla Camera, del doppio al Senato. I nuovi collegi si basano sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum Ter, appunto, che prevede il 36% dei seggi assegnato col sistema maggioritario (collegi uninominali in cui viene eletto solo il candidato più votato), e il 64% ripartito proporzionalmente tra i collegi plurinominali (i partiti presentano un listino bloccato e i seggi sono assegnati in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica). Vediamo, dunque come il decreto legislativo n. 177 del 2020 ha ridefinito i collegi elettorali di Camera e Senato.Per la Camera 10 sono i collegi uninominali in Puglia (e quindi 10 i deputati da eleggere con voto maggioritario),(Residenti totali 333.092), di cui fanno parte 7 comuni. I nuovi collegi uninominali in Puglia per il Senato sono 5 e anche quicomprendendo 24 comuni di 3 province diverse, Bari, naturalmente Bat e anche Taranto. Totale dei residenti: 736.050.Per quanto concerne i collegi plurinominali alla camera il decreto ne conferma 4: Foggia-Andria, Bari, Altamura-Taranto, Brindisi-Lecce-Galatina (17 posti). Unico collegio plurinominale al Senato (8 eletti). In definitiva i pugliesi eleggeranno 27 deputati e 13 senatori.: Andria, Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.: Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bitetto, Bisceglie, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Margherita di Savoia, Martina Franca, Minervino Murge, Modugno, Noci, Poggiorsini, Putignano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto, Trani.