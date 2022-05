Rifiuti nelle periferie di Andria, Flavio Civita (FdI): "Aumentare i punti di raccolta e smistamento dei rifiuti"

"La situazione dei cumuli di rifiuti abbandonati nelle zone più periferiche della città e nelle campagne andriesi è diventato pian piano un problema serissimo e di tutta evidenza".E' Flavio Civita, Commissario cittadino di Fratelli d'Italia ad intervenire con una nota: "Con l'avvio della bella stagione il problema si fa ancor più evidente, a causa del maggior utilizzo delle residenze di campagna, aggiungendosi al perenne problema del degrado della zona PIP (vedi il recentissimo incendio di sterpaglie e rifiuti!). Le pochissime zone adibite alla raccolta sono adornate da montagne di rifiuti sparse nei dintorni, rifiuti abbandonati in punti occasionali, rifiuti speciali rilasciati qui e là e nelle campagne. Una situazione indegna, indecorosa e, soprattutto, pericolosa per i cittadini residenti nelle immediate vicinanze. Dalle polveri volatili e liquami ai cattivi odori, dai branchi di cani randagi che albergano nelle vicinanze ai cinghiali che percorrono le strade limitrofe per cibarsi dei rifiuti alimentari, dal decoro urbano demolito dallo scenario raccapricciante ai turisti a cui viene offerto questo biglietto da visita della città. Di certo bisognerebbe lavorare dapprima sul grado di inciviltà di una parte della cittadinanza, ma la situazione è incresciosa e non vediamo iniziative da parte del gestore della raccolta ne tantomeno dell'amministrazione comunale. Le soluzioni, come sempre, ci sono e viste le risorse straordinarie messe a disposizione dal PNRR e dalla Regione Puglia, ci chiediamo come mai nulla si muove in tal senso, lasciando i residenti e la città nell'abbandono più totale. Tutto viene lasciato alle iniziative della associazioni ambientaliste che, per ovvie ragioni, non bastano a risolvere in maniera definitiva il problema. Manca un piano organico di controllo del territorio, ricorrendo occasionalmente ad iniziative spot che non risolvono il problema ma sembrano essere utili al politico di turno per autocongratularsi con se stessi. Il programma elettorale del Sindaco prometteva iniziative per aumentare i punti di raccolta e smistamento dei rifiuti, politiche di controllo più severe e premialità per i cittadini virtuosi ma, dopo quasi due anni di amministrazione, non vediamo alcuna iniziativa in tal senso da parte dell'amministrazione comunale. Chiediamo coerenza e risposte ed iniziative per un problema grave che mina la qualità della vita dei cittadini, favorisce il randagismo e mostra a turisti e forestieri una pessima immagine della città, specie nei luoghi del tanto decantato (almeno sulla carta!) turismo rurale", conclude la nota della Segreteria politica e del Commissario Cittadino, Flavio Civita.