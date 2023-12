Rielezione Lodispoto: i ringraziamenti di Marchio Rossi e Filippo Caracciolo

"La rielezione di Bernardo Lodispoto alla presidenza della provincia di Barletta-Andria-Trani è stata la dimostrazione tangibile che il centrosinistra unito è vittorioso. Per questo motivo mi corre l'obbligo di ringraziare Giovanna Bruno, Arianna Camporeale, Angelantonio Angarano e Amedeo Bottaro. L'impegno dei sindaci di Andria, San Ferdinando, Bisceglie e Trani insieme ai consiglieri comunali di centrosinistra provenienti da tutto il territorio ed anche dai comuni governati dal centrodestra, come la stessa Spinazzola, hanno consentito il raggiungimento di questo straordinario successo". Così il segretario del Partito Democratico della provincia Bat, Lorenzo Marchio Rossi."La campagna elettorale per le provinciali – afferma Marchio Rossi – è stata caratterizzata dai toni aspri utilizzati da un centrodestra presuntuoso, arrogante e convinto di portare a casa la vittoria. Grazie all'unità di intenti e all'impegno silenzioso ed efficace degli amministratori locali di centrosinistra, Bernardo Lodispoto potrà continuare il percorso intrapreso 4 anni fa con risultati importanti e visibili a tutti"."Questo successo, così come quello delle recenti amministrative (Margherita di Savoia e Bisceglie), è stato ottenuto anche senza il supporto dei vertici nazionali del nostro partito che spesso dimenticano come questo territorio sia uno di quelli maggiormente importanti in termini di consensi e successi elettorali ottenuti a tutti i livelli. Nonostante le difficoltà - conclude il segretario provinciale dem – andiamo avanti e continuiamo a lavorare nell'interesse dei cittadini e delle cittadine della nostra bellissima Bat"."Auguri al riconfermato presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto. La tornata elettorale odierna premia il centrosinistra, unito e vittorioso contro un centrodestra presuntuoso e che pensava di avere il successo già in tasca". Così il presidente del gruppo Pd in Regione Puglia, Filippo Caracciolo."Nel corso di questi anni - spiega Caracciolo - Lodispoto ha dimostrato di essere uomo capace di rappresentare nel migliore dei modi la nostra provincia. La crescita dell'ente è tangibile ed è stata possibile anche grazie al rapporto sinergico intrapreso con la Regione Puglia""Auguro al presidente Lodispoto un buon lavoro, certo di poter proseguire sulla strada della collaborazione e del buon governo".