Ricerche sulla Murgia tra Andria e Minervino per una persona scomparsa

Al lavoro questa notte in una zona impervia della Murgia tra Andria e Minervino murge, per la ricerca di una persona scomparsa di 85 anni residente a Minervino.Attivati dai Carabinieri di Andria con volontari delle Misericordie di Andria e Canosa ed altre associazioni oltre al nucleo cinofilo della Federazione delle Misericordie di Puglia. L'allerta è stato lanciato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo.Da prime notizie, l'uomo, alto circa 165 cm, di 70 kg di peso, con capelli brizzolati, originario di Salerno, si trovava nel centro murgiano ospite di alcuni amici. Si sarebbe allontanato alla ricerca di asparagi.Su richiesta dei familiari, al fine di coadiuvare la locale Stazione dei Carabinieri nelle ricerche della persona scomparsa, come state fornite le seguenti indicazioni.Sessa Alfonso, nato il 16-03-1938. Si è addentrato nella mattinata del 29 marzo 2023 nei campi dell'Alta Murgia alla ricerca di asparagi.Si invitano i titolari di attività e luoghi di culto ad esporre la scheda e la foto.