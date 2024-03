riapre l'info point del castel del monte: il gal raccoglie materiale informativo per promuovere le aziende localiA partire dal periodo pasquale riapre i battenti il punto di informazione turistica adiacente al singolare maniero federiciano, patrimonio UNESCO sempre più apprezzato anche oltre i confini nazionali e protagonista di eventi di grande portata e set cinematografici."Un sito di tale valenza storica, architettonica e culturale non può non avere un'informazione turistica adeguata e curata da figure professionali esperte - ha affermato Michelangelo de Benedittis, presidente del GAL Le città di Castel del Monte – e noi non possiamo non intercettare i circa 260.000 visitatori l'anno che transitano sul territorio e perdere l'occasione di promuovere tutto l'areale che lo circonda".L'info Point diventa il punto rappresentativo del progetto di marketing territoriale avviato dal Gruppo di Azione Locale con il brand "Slow Murgia - Take Your Puglia Time" finalizzato a mettere a sistema gli operatori economici per una accoglienza organizzata ed una valorizzazione integrata delle peculiarità del territorio.Pertanto, il GAL ha avviato una raccolta di materiale promozionale di aziende locali quali attività ricettive, caseifici, cantine, frantoi, tour operator e chiunque possa essere interessato ad essere presente nel punto espositivo.L'intento è duplice, sia quello di fornire informazioni ai numerosi turisti che visitano il sito, sia quello di offrire agli imprenditori locali una vetrina gratuita per le proprie aziende, prodotti e iniziative.Per la consegna del materiale sarà sufficiente contattare lo 0883765200.