Ha riaperto oggi al pubblico dopo 4 mesi Castel del Monte

Orari di inizio visita: 10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 - 18;

Numero massimo di ingressi consentito per fascia oraria: 18;

Durata della visita: 45 minuti;

Costo d'ingresso: Intero 7,00 €, ridotto 2,00 € (18-25 anni), riduzioni e gratuità secondo legge;

Prenotazione e acquisto del biglietto di ingresso: https://buy.novaapulia.it/ingresso-castel-del-monte.html

Costo di prevendita: 1 €

L'ingresso sarà possibile senza prenotazione in base ai posti liberi disponibili nelle fasce orarie indicate

Prenotazione della visita guidata: casteldelmonte@novaapulia.it ( dopo aver scelto il giorno e l'orario sulla piattaforma online )

) Le visite guidate all'interno del sito saranno svolte esclusivamente dal personale di Novaapulia

Info e prenotazioni: Novaapulia: 388.3026000 / casteldelmonte@novaapulia.it

All'ingresso di ogni sito sono stati predisposti in modo visibile tutti i cartelli con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute per informare i visitatori sulle modalità di accesso e fruizione: uso obbligatorio di mascherine, pulizia delle mani attraverso appositi distributori di gel disinfettante, distanziamento fisico, ecc.;

emanate dal Ministero della Salute per informare i visitatori sulle modalità di accesso e fruizione: uso obbligatorio di mascherine, pulizia delle mani attraverso appositi distributori di gel disinfettante, distanziamento fisico, ecc.; Prima di accedere, il personale in servizio, munito di appositi DPI (mascherina, guanti, visiera), misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5° C;

per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5° C; I visitatori dovranno recarsi ai siti muniti di mascherine e guanti che dovranno essere indossati per tutta la durata della visita;

che dovranno essere indossati per tutta la durata della visita; Durante la visita si dovrà rispettare il distanziamento fisico di 1 – 2 metri (a seconda della posizione nel sito);

Allo scopo di rispettare il distanziamento, la visita presso ogni luogo della cultura avverrà tramite ingressi contingentati (nella quantità e nella frequenza) anche mediante prenotazioni, esodi scaglionati, percorsi di visita obbligati e un numero massimo giornaliero di visitatori ;

(nella quantità e nella frequenza) anche mediante prenotazioni, e un ; Lungo i percorsi sono stati disposti dispe nser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante ed un contenitore, all'uscita, per lo smaltimento di guanti e mascherine ;

ed un contenitore, all'uscita, per lo ; Gli ascensori verranno utilizzati una persona per volta con l'obbligo di indossare sempre mascherina e guanti (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

verranno utilizzati una persona per volta con l'obbligo di indossare sempre mascherina e guanti (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina); Ove possibile, i luoghi della cultura favoriranno l'utilizzo della modalità di prenotazione e pagamento on line ;

; Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

In tutta la sua imponenza e il suo fascino ha riaperto oggi, mercoledì 1° luglio il nostro Monumento più noto al mondo,, immerso nel Parco dell'Alta Murgia, vicino alla nobile città di Andria.Il maniero federiciano, dopo la parentesi del lockdown da Covid-19, si ripresenta all'utenza con un'attenta analisi di gestione della riapertura prevista dalla cosiddetta Fase 2 dell'emergenza, caratterizzata da una graduale e accorta ripresa delle attività, anche culturali, e della riappropriazione dei tesori d'arte d'Italia e di Puglia in particolare. La riapertura ha comportato uno studio della logistica del distanziamento e del contingentamento previsti dalla normativa della ripresa, frutto del quale è il percorso organizzato che il visitatore dovrà fare nella propria e altrui sicurezza per giungere al portale del Castello, seguendo le indicazioni della nuova segnaletica e anche quelle del personale di accoglienza, che vigileranno sui possibili assembramenti. Il piano di apertura prevede una rilettura del percorso di visita interno al Castello, conche saranno sempre accompagnati dagli operatori museali che collaboreranno per far rispettare i tempi di visita e i limiti di capienza previsti nelle varie sale del monumento, mentre il personale del concessionario Novaapulia organizzerà visite guidate in gruppi. Sarà più agevole così poter visitare i due piani dell'edificio, con la garanzia di una spiegazione esauriente degli spazi e della storia del Castello.Per contribuire a garantire la sicurezza di tutti è fortementeI visitatori per accedere al monumento potranno effettuare la prenotazione e l'acquisto del biglietto online attraverso il sito web https://buy.novaapulia.it/ingresso-castel-del-monte.html , con il costo di prevendita di 1 euro; rimane garantita la possibilità di acquistare il biglietto cartaceo qualora si siano liberati dei posti nelle fasce orarie di visita. Sarà inoltre attivo all'interno il bookshop per chi volesse acquistare libri o gadget, sempre secondo le norme di sicurezza anticontagio.Presso l'infopoint ai piedi del Castello si potranno trovare tutte le informazioni per le visite, che presto saranno organizzate anche all'esterno, oltre a notizie relative alle altre attrazioni naturalistiche che il Parco dell'Alta Murgia offre.Infine, sarà possibile utilizzare un bus navetta che dai parcheggi situati nella strada sottostante portano al Castello, modalità ecologica e di tutta comodità per non intralciare la bellezza del sito con autovetture parcheggiate che non rispettino le regole di stazionamento dell'area e per non violare la Zona a Traffico Limitato imposta a valle.Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia di tutti gli Enti che ospitano nel loro territorio Castel del Monte e che, insieme alla Direzione regionale Musei Puglia del Mibact, hanno messo a disposizione mezzi, persone, suggerimenti, progetti, e che continueranno ancora a farlo per migliorare la fruizione di questo meraviglioso luogo, noto in tutto il mondo per la sua particolarissima eleganza costruttiva e la sua suggestiva storia.Ed è il caso di nominarli tutti insieme questi Enti, con i loro referenti istituzionali. Senza di loro non avremmo potuto raggiungere il risultato, a testimonianza che unire le forze fa bene all'obiettivo e fa bene allo sviluppo della collaborazione che abbatte ostacoli a vantaggio di tutti.Il Comune di Andria, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il Concessionario dei Servizi aggiuntivi Novaapulia, il GAL Le Città di Castel del Monte, la provincia BAT, la Regione Puglia, la Soprintendenza ABAP province Barletta-Andria-Trani e Foggia e la Protezione Civile Nazionale.Hanno contribuito con grande impegno a questa riapertura anche la dott.ssa Elena Silvana Saponaro, direttore del sito, la dott.ssa Annalisa Treglia, archeologa della DRM Puglia e Gianni Iacuitti della DRM Puglia. Infine, una meritoria menzione per l'appassionato e attento impegno merita il personale di accoglienza e vigilanza del sito: Addario Sabino, De Luca Vito, Fucci Mariangela, Minervino Angela, Nardelli Lucrezia, Sabino Savino, Zaccaro Antonio e del personale Ales: Recchia Adriana e Quaranta Maurizio.Giorni ed orari: dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,45 con ultimo ingresso consentito alle ore 18,00Castel del Monte: tel. +39 0883 569997 / drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it Ladei visitatori è la cosa più importante: per questo motivo laha stabilito precise modalità di visita in conformità con le disposizioni dettate in materia di sicurezza sanitaria: