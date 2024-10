Questione nuovo ospedale di Andria: "Perchè non invitare in consiglio gli assessori Piemontese e Amati?"

"Questione nuovo ospedale di Andria. Mentre alcuni si cimentano in polemiche che non portano nessun vantaggio concreto agli andriesi, noi caparbiamente continuiamo ad insistere sulla realizzazione di questa importantissima opera, da anni prevista in agro di Andria.Nel merito, abbiamo notato un caloroso messaggio di auguri rivolto al nuovo Assessore alla Sanità della Regione Puglia Piemontese, pubblicato dal nostro Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni Vurchio. Cogliamo quindi l'occasione per chiedere cortesemente a quest'ultimo di invitare il nuovo Assessore alla Sanità regionale ad una seduta sul tema "nuovo ospedale di Andria" in Consiglio comunale, sperando che non accada quanto già successo con Emiliano e Palese, invitati ma non intervenuti.Per l'occasione, potrebbe essere anche opportuno invitare il nuovo Assessore regionale al Bilancio Amati, per comprendere se ora farà, sempre per il nuovo ospedale di Andria, quello che ci disse che avrebbe fatto se fosse stato Lui un amministratore regionale, quando venne in Aula consiliare.Un incontro da organizzare al più presto, ben prima che si avvii la campagna elettorale, poiché per allora gli andriesi vorranno avere riscontri concreti, non ascoltare una ulteriore sequela di promesse".Lo chiedono i consiglieri comunali M5S Andria Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, insieme al collega del Gruppo misto Nicola Civita.