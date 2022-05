Quattro giovani feriti sulle strade di Andria in due diversi incidenti stradali

Sono tutti giovani i feriti di due distinti incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore sulle strade extraurbane di Andria.Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 13,30 sulla complanari della provinciale 2, nel tratto fra Andria e Canosa di Puglia. Per cause da accertare, due auto si sono impattate: nel sinistro sono rimaste ferite tre ragazze che erano a bordo di Renault bianca. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 provenienti da Canosa e Minervino Murge. Due ragazze sono state trasportate in codice giallo all'ospedale "Bonomo" di Andria, mentre la terza è stata accompagnata al "Dimiccoli" di Barletta anche lei in codice giallo. Nessuna traccia della seconda vettura coinvolta nell'incidente. Secondo quanto appreso, infatti, il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorsi e facendo perdere le proprie tracce. Sulle sue tracce sono adesso gli uomini del Pronto intervento del Comando della Polizia Locale di Andria.Il secondo incidente è avvenuto intorno alle ore 18,30 all'altezza dei campi sportivi della Fidelis Andria, sulla strada n.13 che da Andria porta a Bisceglie. Un 29enne biscegliese ha sbandato, per cause in corso di accertamento, con la sua BMW, finendo la sua corsa contro il guard rail della strada provinciale. Sul posto a soccorrere il giovane, con alcuni automobilisti di passaggio, i sanitari del 118 che lo hanno condotto in codice giallo al "Bonomo" di Andria. Per i rilievi e la messa in sicurezza della strada è intervenuto il personale della Polizia Locale di Andria.Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e pulizia della carreggiata sono stati eseguiti dal soccorso stradale Scaringella.