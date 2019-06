Prof. Santovito, Innovazione ed internazionalizzazione: 4^ edizione su “L’Innovazione nelle imprese del Made in Italy”

, nell'ambito degli Insegnamenti di Web Marketing e Gestione dell'Innovazione e di Marketing Internazionale, tenuti rispettivamente dal, nei, ha organizzato la quarta edizione del Convegno "Innovazione e Internazionalizzazione", con un obiettivo di approfondimento e di confronto tra Università (docenti e studenti) e Imprese del territorio di Puglia e Basilicata: "L'Innovazione nelle imprese del Made in Italy".L'idea di questo evento annuale rientra nel progetto di sviluppo del Laboratorio di Innovazione e Impresa, che i due docenti hanno voluto impostare attraverso un format di formazione e confronto innovativo. Si vuole, infatti, preparare gli studenti dei due corsi di Laurea Magistrale indicati, attraverso una didattica laboratoriale, con momenti di brainstorminga cui si alternano ricerche e approfondimenti sulle tematiche dell'Innovazione e del Made in Italy, con la consapevolezza del forte connubio esistente tra innovazione e tradizione nelle imprese di Puglia e Basilicata.Innovazione che va intesa e cercata non solo nel prodotto e nel processo industriale o artigianale, ma anche nell'individuazione di nuovi mercati e soprattutto nella definizione di un innovativo modello d'impresa (Business Model Innovation).Anche quest'anno gli studenti sono stati suddivisi in cinque team per selezionare ed analizzare quattro imprese dei quattro settori tradizionali del Made in Italy (alimentare, abbigliamento, arredamento e automotive) più un'impresa digitale del settore turistico, che valorizzi in modo innovativo il patrimonio culturale e il Made in Italy del nostro territorio:Cantine Ferri (Food), Calceviva Snc –Rossorame (Fashion), Ego Italiano Srl (Furniture-Design) e Itel Telecomunicazioni Srl (Automotive) e Puglia Taste & Culture (Turismo).Gli studenti hanno presentato i risultati delle loro analisi e le loro proposte agli imprenditori e ad alcuni managers delle imprese, chiamati anche a relazionare, a valutare i progetti presentati e a confrontarsi con docenti e studenti.I lavori sono stati coordinati dal Prof. Gaetano Macario con l'illuminante introduzione e le conclusioni a cura del Prof. Savino Santovito, la presentazione del Laboratorio Innovazione e Impresa a cura del Prof. Raffaele Silvestri, docente di Marketing Uniba, e con il prezioso intervento del Dott. Vito Macina, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di BariLa presentazione da parte degli studenti delle analisi svolte on desk (in Università) e on field (in azienda), con la guida dei due docenti, è stata molto apprezzata dalle imprese presenti, con l'auspicio di sostenere e sviluppare questo modello innovativo di formazione universitaria, al fine di preparare sempre più i giovani laureandi e specializzandi a gestire la competitività globale affrontata dalle imprese sia innovative sia tradizionali di Puglia e Basilicata.