Primarie centrosinistra alla Regione, ad Andria vince Emiliano con l'86%

Ad Andria le primarie per il candidato alla presidenza della Regione Puglia, vedono come vincitore l'attuale governatore, Michele Emiliano.Al chiostro di San Francesco, sin dall'inizio dello spoglio, avvenuto dopo le 20 quando sono state chiuse le urne, a fronte, si è palesata subito la vittoria di Michele Emiliano: al termine il risultato è stato il seguente:Una vittoria chiara ed allo stesso tempo schiacciante quella del governatore uscente, pur a fronte di un minor numero di persone che si sono recate al voto qui ad Andria, che ha raggiunto l'86% dei voti espressi. A seguire la Gentile con il 10%, Amati e Palmisano con il 2% per ognuno.Vedremo adesso cosa accadrà per quanto riguarda le tanto atteseovvero se il, condizione auspicata in questi giorni dalla maggior parte degli esponenti del centro sinistra cittadino.Complessivamente, nei 10 seggi nelle altrettante città della. Bene schede bianche e nulle, di cui, a quanto sembra per una sorta di forma di protesta, in quanto avrebbero apposto il nome di Gianrico Carofiglio.