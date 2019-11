Oltre 10 ore di incessante attività, che ha messo a dura prova la macchina comunale che ha saputo far fronte all'eccezionale forte vento che da questa notte ha sferzando la Puglia, creando non pochi problemi anche ad Andria.Solo nel primo pomeriggio il vento è cessato grazie all'arrivo concomitante della pioggia, ma la giornata è stata di quelle da tour de force sia per il personale della Polizia Locale sia per quello della Soc. AndriaMultiservice. Ad Andria sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Barletta, che hanno anche loro dato una preziosa mano nei soccorsi, anche se la loro presenza era richiesta in altre città con altri identici problemi di sicurezza pubblica.Come dicevamo, numerose sono state le richieste di intervento che sono giunte già dalle prime luci del mattino al centralino della Polizia Locale, che ha saputo far fronte alle decine e decine di richieste di intervento, impegnando tutte le pattuglie presenti, cosa non da poco conto, considerato che questo pomeriggio era in programma l'atteso incontro calcistico tra la Fidelis ed il Foggia.Interventi per caduta rami di alberi sono avvenuti su via Verdi, via Puccini, all'interno della villa comunale "Giuseppe Marano", in via Bruno Buozzi, in via Canal (zona 167 nord), via Vecchia Barletta e Via Terenzio.Per caduta calcinacci altri interventi in via Beato Angelo ed in via Andrea Doria. Altro pericoloso intervento per caduta mensola di pubblica illuminazione è avvenuto su viale Virgilio n. 17.Per un albero situato all'interno del Dipartimento di prevenzione della Asl/Bt di via Gabelli, sradicato dal vento e caduto contro un immobile, non è stato possibile intervenire. Sia il personale della Soc. AndriaMultiservice che i Vigili del Fuoco giunti da Barletta hanno dovuto desistere, in quanto necessita l'intervento di una particolare autoscala e l'intervento bisognerà effettuarlo in pieno giorno, senza l'azione del vento.Un doveroso ringraziamento quindi al delicato lavoro svolto stamane dal Comando della Polizia Locale, dalla Soc. AndriamUltiservice e dai Vigili del Fuoco, se oggi possiamo raccontare l'attività svolta senza aggiungere altri particolari legati a danni a persone e cose.