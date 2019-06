Premio Margutta, prestigioso riconoscimento per lo stilista Domenico Vacca

8 foto Premio Margutta, le immagini della kermesse romana

L'arte e la creatività sono state le indiscusse muse che hanno animato la serata di gala dedicata al, uno dei più autorevoli appuntamenti culturali di Roma, giunto alla sua XIV edizione.Ieri, nella raffinata cornice di Palazzo Altemps, una delle sedi del Museo Nazionale Romano, è avvenuta la premiazione con la presenza di artisti e volti noti del panorama culturale italiano, e ovviamente c'era anche un tocco di Puglia. Al fianco di famosi personaggi come Enrico Brignano, premiato nella categoria teatro, e Violante Placido, nella categoria cinema, è stato insignito anche lo stilista di origini andriesi, premiato nella categoria moda.Ambasciatore nel made in Italy nel mondo, Vacca ha vestito importanti celebrità nel mondo del cinema e dello showbiz, pur rimanendo legato con molto affetto alla sua terra natia, ed è oggi un imprenditore e stimatissimo professionista a livello mondiale.Alla kermesse romana, per rappresentare la nostra Puglia, era presente anche il barlettano Papaceccio, che ha lavorato alla serata come sound designer, il musicista Gegè Telesforo, originario di Foggia, premiato appunto nella categoria musica, e con una forte dose di pugliesità nel sangue Davide Desario, direttore di Leggo, premiato nella categoria carta stampata e soprattutto figlio di papà barlettano.Una serata prestigiosa per celebrare l'eccellenza del made in Italy e da cui traspare con intensità il carattere della Puglia, terra di nascita di grandi artisti, eccellenze in tutto il mondo.