Premio Dea Ebe, tra i premiati anche due andriesi

L'undicesima edizione del premio "Dea Ebe 2018", in programma a Canosa di Puglia il prossimo 28 luglio, vedrà tra i riconoscimenti tributati anche due andriesi, l'attore Antonio Memeo e la guida turistica nazionale Antonella Di Vietri.Quest'anno la premiazione è prevista in una location diversa, per rispettare l'idea dell'itinerante e della scoperta dei luoghi pubblici e privati della città di Canosa di Puglia: il giardino dell'Hotel d'Altavilla.Gli organizzatori di questo premio, dedicato alla lotta e prevenzione ai tumori al seno e lotta contro la violenza sulle donne, hanno chiesto quest'anno a tutte le invitate di presentarsi alla serata di gala, indossando un paio di scarpe rosse o bianche o un accessorio dei colori predetti.Tra gli ospiti previsti la coreografa e ballerina Silvia Calorio, premio Dea Ebe 2018, la cantante Gabriella Aruanno (Rai – Mediaset), il cabaret di Antonello Vannucci e tante altre sorprese che allieteranno la serata del prossimo 28 luglio, con inizio alle ore 20.La serata è patrocinata gratuitamente dalla Regione Puglia, dalla sesta provincia Bat, dalla Fondazione archeologica Canosina oltre a numerose testate giornalistiche nazionali e locali. All'interno del Premio Dea Ebe, ormai da 4 anni, ci sarà l'omaggio al maestro Lino Banfi il Premio "La Maschera Banfi" al cabaret che vedrà la sua madrina Marilena Farinola consegnare ad Antonello Vannucci il premio 2018.Per questa edizione 2018, che continua nel solco tracciato da Rosanna e Lino Banfi e dall'dea di Saverio Luisi saranno premiati : Liuzzi Maria (giornalista TN), Claudio Lisanti (chef cake design part. Bake off real time), Antonella DI Vietri (guida turistica nazionale – part. progr. Rai uno), Dott. Giuseppe Pierro (presidente Ops, imp. Ad maiora), Fabio Lamanna (scultore e pittore), Antonio Memeo ( cantante e attore), Sofia d'Elia (modella e attrice), Azienda Olii Sabino Leone (pluri premiato), Vegapol (sicurezza da 25 anni), Silvia Calorio (ballerina e coreografa), Ten Col. Felice Pelagio (esercito italiano), Alfonso Di Muro (giovane rivelazione barman).Riconoscimento a Sandro Sardella con targa d'onore per la sua partecipazione al programma Rai "Mezzogiorno in famiglia" da noi realizzato come evento cittadino e per i suoi molteplici viaggi culturali che ci consegna come primizie del luogo. Premio virtuale 2018 a Lavinia Biagiotti, regina della moda italiana.