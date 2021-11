Polizia di Stato Andria, ritrovati 7 veicoli risultati rubati

Un’Audi A4 in buono stato d’uso era ben occultata sotto un albero di ulivo. Un’Audi A6 era in un fondo agricolo

Nell'ultima settimana, al fine di arginare il fenomeno dei furti d'auto, la Questura di Barletta Andria Trani, in stretta sinergia operativa con pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari, ha disposto ed effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio in molte aree della città; servizi volti a scongiurare l'ulteriore perpetrarsi di reati predatori.La specifica attività operativa ha comportato l'impiego complessivo di oltre 50 pattuglie, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo dinamico di persone e autovetture in transito. Il capillare dispositivo di controllo del territorio ha reso possibile l'identificazione di oltre 750 individui, molti dei quali con specifici pregiudizi di polizia; sono stati, inoltre, sottoposti a vaglio preventivo e investigativo più di 350 veicoli a motore, con conseguente emissione di oltre 20 verbali per violazioni al Codice della Strada.L'intensificazione delle attività di controllo del territorio proseguirà anche nelle prossime settimane.