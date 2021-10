Ci saranno anche i Sindaci di Andria, Giovanna Bruno, di Bari con Antonio De Caro (anche nella sua veste di Presidente dell'Anci) e di Bitetto con Fiorenza Pascazio all' iniziativa denominata "Polittica", una scuola di formazione politica promossa dall'associazione "La giusta causa", di cui è presidente il penalista barese Michele Laforgia, in programma nel capoluogo regionale con vari eventi dal 20 al 24 ottobre.Formare e avvicinare i giovani alla politica è infatti l'obiettivo di questa iniziativa, che vede quattro giornate di approfondimento e di discussione su temi riguardanti politiche pubbliche. Una vera e propria "fucina politica", rivolta a un massimo di 30 partecipanti tra i 18 e i 35 anni.Temi di scottante attualità che vanno dal lavoro, all'ambiente, passando per la politica estera saranno discussi ed analizzati. A fare da location il teatro Margherita, l'AncheCinema ed il Museo civico. Tra gli ospiti ci saranno, tra gli altri anche lo scrittore Gianrico Carofiglio, il presidente della Fondazione ItalianiEuropei Massimo D'Alema, lo storico Luciano Canfora, Gianni Cuperlo della direzione nazionale del Pd, l'attuale e l'ex governatore della Puglia, Michele Emiliano e Nichi Vendola."Amministrare stanca" è il titolo della relazione che la Prima Cittadina della Città Fidelis ha scelto per illustrare la sua esperienza politica e di amministratrice, in programma sabato 23 ottobre alle ore 18 presso il teatro Margherita.