Piero Marrazzo presenta ad Andria il suo libro "Storia senza eroi"

Piero Marrazzo, giornalista ed ex presidente della Regione Lazio, presenta Storia senza eroi appena pubblicato per Marsilio. A dialogare con l'autore sarà Mons. Luigi Renna, Vicario Generale della Diocesi di Andria. Tra Stati Uniti e Italia, tra pubblico e privato, con una psicanalista a fare da guida e Giulia, Diletta e Chiara – figlie di Piero – che firmano i controcampi della vicenda dolorosa da cui questo libro parte, Storia senza eroi racconta i giorni, le azioni e i ricordi di un uomo che ha vissuto una stagione fondamentale della politica italiana. "Non tutto il male viene per nuocere" è un detto vecchissimo, eppure sempre terribilmente valido. Piero Marrazzo ne ha avuto prova definitiva solo di recente, scrivendo Storia senza eroi (Marsilio) con cui ha rimesso insieme i pezzi della sua vita sparsi in giro dallo scandalo che lo ha travolto nel 2009. Storia senza eroi è un memoir della sua vicenda ma soprattutto della sua famiglia di origine, dei soprusi che hanno riguardato suo padre, sua madre, e suo fratello Riccardo, dei segreti rimasti nascosto per decenni, e che in qualche modo è riuscito a collegare alla sua storia personale. Uno dei luoghi che ricorre nella storia politica italiana è via Gradoli. La via Gradoli di Aldo Moro e dei servizi e la via Gradoli dove subisce una battuta d'arresto la vicenda politica di Piero Marrazzo, che nel 2009 è il presidente della Regione Lazio. Si parte così da via Gradoli per arrivare qui, oggi, avendo da subito intuito che quella battuta d'arresto non era che l'occasione di srotolare una storia più lunga, più ampia e, soprattutto, collettiva. L'incontro è organizzato dal Centro Studi Mons. Giuseppe Di Donna, dal Presidio del Libro di Andria e dalla stessa Biblioteca Diocesana, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto. L'incontro è promosso dalla rete dei Presidi del Libro con il sostegno della Regione Puglia e rappresenta un'opportunità per la comunità locale di entrare in contatto diretto con una delle figure più rilevanti della scena pubblica italiana. L'ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di dialogo e confronto.