Piano rifiuti della Regione: nuovo impianto di compostaggio ad Andria

Assurdo vero?". Così la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari commenta la nascita di una nuova società di scopo, controllata da Ager e Regione Puglia, per gestire gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti. Il progetto, confermato all'ANSA da fonti regionali, verrà presentato all'Anci nei prossimi giorni. La società avrà il compito di verificare i flussi dei rifiuti e indirizzarli verso i diversi impianti dislocati in Puglia, oltre a gestire direttamente gli impianti stessi. Il piano rifiuti della Regione prevede sette nuovi impianti pubblici di compostaggio a Lecce (40mila tonnellate l'anno), Andria (67mila), Cerignola (20mila), Pulsano (realizzazione da confermare), poi Foggia, Brindisi e Bari da 40mila. Oggi ce ne sono sette in funzione. Per completare il quadro, la Puglia si doterà anche di tre strutture di selezione - Foggia (recupero vetro), Monte Sant'Angelo (plastica), Ugento (carta) -, due per trattare il percolato (Brindisi e Trani) e due per rifiuti da spazzamento stradale (Molfetta e Statte). A regime, saranno 21 le strutture di trattamento differenziato.

"La chiusura del ciclo dei rifiuti è un grosso problema, perché in Puglia mancano gli impianti.Con questo obiettivo, 2 anni fa Emiliano ha creato in fretta e in furia, l'AGER, agenzia regionale per la gestione dei rifiuti che non ha risolto il problema impianti e gestione rifiuti quindi ha fallito nella sua missione.È notizia di oggi che Emiliano voglia costituire un'altra agenzia, l'Aseco 2, con l'obiettivo di costruire gli impianti e gestire i rifiuti.