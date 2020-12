Piano distribuzione vaccini anti covid 19: Presidi e scorte da parte di Forze dell'ordine ed Esercito

Anche il nostro territorio, come tutto il resto del Paese, è interessato dal piano per le attività di presidio e scorta dei primi vaccini anti Covid in vista del 'Vaccin-day' di oggi domenica 27 dicembre.Il Ministero dell'Interno, attraverso i vari Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme alle autorità sanitarie e Forze dell'ordine, ha di fatto dato il via al piano di presidio dei siti di stoccaggio regionali per la Puglia, nonché alle attività di scorta da parte delle forze dell'ordine, per la distribuzione delle dosi nelle varie province della nostra Regione.A dare manforte dal piano di vigilanza, anche lo Stato Maggiore della Difesa con l'operazione "Eos" che si sta occupando della distribuzione delle dosi in tutta Italia. L'hub principale per lo stoccaggio delle dosi per tutto il Paese, è presso l'Aeroporto di Pratica di Mare da dove partiranno per raggiungere i 21 'Sub Hub', strutture militari dislocate in tutte le Regioni che garantiscono le necessarie misure di sicurezza. Da qui partiranno per essere consegnati ai siti di somministrazione. Il piano prevede l'utilizzo di 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli. L'organizzazione logistica contempla anche l'utilizzo degli shelter frigo in dotazione alla Difesa.