Pasqua con l'ombrello: allerta meteo su Andria

Anche la giornata di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, come il pomeriggio di ieri sabato 8 è prevista pioggia su Andria. La Protezione Civile ha diffuso un messaggio di allerta meteo gialla su tutti i settori della regione, tra cui quello della Puglia centrale Adriatica in cui è compreso il territorio della Città fidelis.L'avviso riguarda il rischio pioggia per le giornate di sabato 8 aprile ed anche per oggi, Santa Pasqua. In particolare sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.