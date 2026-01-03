Patto di Capodanno, Sabino Napolitano è il candidato sindaco del centrodestra

Sabino Napolitano, 65enne, sposato con due figli, esercita la professione di medico pediatra dal 1990. In politica dal 2010 come consigliere comunale fino al 2015, ha poi ricoperto il ruolo di commissario e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia dal 2023.

Il Centrodestra rappresenta con Napolitano l'alternativa unitaria, forte e valida, da sempre richiesta da cittadini ed elettori, per porre fine a quasi 6 anni di Amministrazione Bruno a guida PD. Una Amministrazione che ha reso Andria fanalino di coda in tutti gli indicatori sociali, economici, di salubrità e culturali, più rilevanti a livello regionale e nazionale, con un aumento da record dei tributi locali, come la Tari, tale da aver portato Andria ad essere diventata la quinta città in Italia con i maggiori rincari degli ultimi anni.

Il tutto condito da una esasperata e quotidiana, quanto inutile ed effimera, ricerca di visibilità della sindaca Bruno, la quale, più che concentrarsi nella buona amministrazione della comunità, agisce in funzione della propria immagine e delle sue ambiziose velleità politiche personali.

Oggi il centro-destra, con un percorso avviato nelle scorse settimane, improntato alla concretezza e al realismo, realizzando una sintesi politica efficace, da più parti auspicata, offre alla città una proposta unitaria con la candidatura a sindaco di un professionista serio, stimato ed autorevole come Sabino Napolitano, un candidato fuori dai soliti schemi.

Il centrodestra vuole farsi carico di una nuova idea di città, realmente partecipata e con un forte senso di comunità civica che tutela se stessa, senza rinunciare alla indispensabile "Operazione Verità" sulle reali origini della situazione economico-finanziaria dell'Ente che, se non è andato incontro ad un grave dissesto (come voluto dalla sindaca Bruno quando era all'opposizione) è stato solo per il merito e la lungimiranza proprio del centro-destra.

Oggi inizia una fase nuova, aperta a tutte le forze sane della città e, laddove se ne ravvisassero le giuste condizioni, di confronto anche con altre realtà politiche o associative che non si riconoscono nella conduzione della città da parte del PD e dell'Amministrazione Bruno.

Nei prossimi giorni, con una manifestazione pubblica alla presenza anche dei vertici provinciali e regionali e dei parlamentari locali dei partiti nazionali del centro-destra, sarà presentata ufficialmente alla stampa ed ai cittadini la candidatura a sindaco di Sabino Napolitano.

Sabino Napolitano è il candidato sindaco unanimemente individuato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Liberali Riformisti-Nuovo PSI, Puglia Popolare, Movimento Pugliese, UdC, Io Sud e Generazione Catuma, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera.