Parrucchieri, bar e ristoranti: tavolo tecnico per anticipare la riapertura

È in corso una trattativa tra Governo e le Regioni per la riapertura anticipata di parrucchieri, bar e ristoranti. Stando alle indicazioni del Governo questo non dovrebbe accadere prima delle prossime settimane. Per il settore della cura della persona si parla dell'inizio di giugno, per esempio.



"Ma le Regioni, con la Puglia in testa, stanno facendo pressing sul Governo per concretizzare un calendario anticipato della ripartenza dei negozi", fa sapere Laura Di Pilato, candidata sindaca di Andria.



"Giovedì 7 maggio, parteciperò al secondo tavolo tecnico, in video conferenza, con il Presidente Emiliano e il prof. Lopalco. Un momento di confronto per meglio interpretare le esigenze dei commercianti e dei clienti. Il tutto in completa sicurezza", conclude.