Ottime prestazioni per la scuola di ballo Old Drill di Andria alla rassegna Colosseo Open 2019 IDF

Grande successo e ottime prestazioni per la scuola di ballo Old Drill di Andria durante la competizione Colosseo Open 2019 IDF (Italian Dance Federation), gara internazionale di danza sportiva svoltasi a Roma presso l'hotel Midas il 26 e 27 Gennaio 2019. Due giorni ricchi di emozioni e grandi soddisfazioni, nell'ambito di una rassegna in cui tutti gli atleti hanno dimostrato di voler salire sul gradino più alto del podio con grinta, passione e cuore. «Portiamo in alto il nome della nostra Old Drill»: soddisfazione enorme, dunque, da parte dei tecnici Patrizia Mongelli, Italo Altamura e Giuseppe D'Ettole per le ottime performance dei ragazzi e per i risultati ottenuti.La scuola andriese Old Drill ringrazia sentitamente il presidente Federale, il Maestro Nino Romano, il Maestro Massimo Sgrigna e tutta l' IDF (Italian Dance Federation) per l'ottimo lavoro svolto, l'organizzazione, la serietà e l'altissimo livello professionale del Colosseo Open 2019. Un ringraziamento da parte dei tecnici e degli atleti anche a tutti i genitori per il sostegno, la fiducia e i sacrifici profusi quotidianamente e nell'ambito di queste manifestazioni. Prossimo appuntamento con la rassegna Puglia Open 2019 presso il Park Hotel Elizabeth a Mariotto (BA) il 23 e 24 marzo. La scuola Old Drill ringrazia anche gli sponsor che supportano gli atleti: La Pulita & Service, Caseificio Simone Andria, Di Renzo Pneumatici Andria.Di seguito i risultati targati Old Drill Andria:- Francesco Tesse e Julia Nicolamarino: 2 class. Under 10 L3; semifinalisti Under 12 Open Cha Cha; semifinalisti Under 12 Open 3 Dances- Francesco Tesse e Martina Tesse: 1 class. Under 12 classe D; 3 class. Under 12 Open Cha Cha; 2 class. Under 12 Open 3 Dances- Giuseppe Di Renzo e Desirèe Sgaramella: 1 class. Under 16 classe D; 5 class. Under 16 Open Cha Cha; semifinalisti Under 16 Open 3 Dances- Mirko D'Ettole e Francesca Nicolamarino: 2 class. Under 16 classe C: Top 24 Under 16 Open Cha Cha; 2 class. Under 16 Open 3 Dances- Massimo D'azzeo e Antonella Simone: 1 class. Under 14 2L Danze Standard; 1 class. Under 14 Open Valzer Inglese; 2 class. Under 16 classe D; Semifinalisti Under 16 Open Cha Cha Cha; 2 class. Under 14 classe D; Semifinalisti Under 16 Open 3 Dances- Giuseppe D'Ettole e Noemi Bruno: 4 class. Over 16 classe A; Top 24. Amateur Open Edt- Melissa Visaggio: Top 24. Under 12 Solo Cha Cha; Top 24. Under 12 Solo Cha Cha - Rumba- Dalila Scarnera: Top 48. Under 12 Solo Cha Cha; Top 24. Under 12 Solo Cha Cha - Rumba