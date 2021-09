Orgoglio pugliese: il marciatore Fortunato premiato a Bari dal Sindaco Bruno e dall'assessore allo sport Piemontese

Riconoscimento anche per l'allenatore Antonio Lopetuso

Si è svolta questa sera, mercoledì 15 settembre, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, la cerimonia per celebrare i risultati degli atleti pugliesi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokio e ricordare il percorso che li ha portati a raggiungere questo importante traguardo.Tra i premiati con la "Radine di Puglia", anche l'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, l'andriese Francesco Fortunato, presente con il suo allenatore Antonio Lopetuso. Alla cerimonia voluta dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, in onore degli atleti pugliesi di ritorno da Tokio e dei loro tecnici allenatori era presente la Sindaca Giovanna Bruno e l'Assessore allo sport Raffaele Piemontese che hanno consegnato targhe ricordo a Fortunato e Lopetuso.Con Fortunato hanno ricevuto il premio "Radice di Puglia", Antonella Palmisano (oro nei 20 km di marcia femminile), Massimo Stano (oro nei 20 km di marcia maschile), Vito dell'Aquila (oro nel Taekwondo categoria 58 kg maschile), Luigi Samele (doppio argento nella sciabola individuale e a squadre), Vittoria Bianco (oro nella staffetta femminile 4x100 metri stile libero) e Luca Mazzone (argento nel ciclismo cronometro individuale H2, argento nella gara in linea H1-H2 e oro nella staffetta handbike H1-5).