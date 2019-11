Omaggio delle Misericordie ai Vigili del fuoco uccisi in servizio

Davanti alla caserma di Barletta una corona di fiori in segno di vicinanza

Esattamente come annunciato, nonostante la pioggia del pomeriggio -ieri mercoledì 6 novembre- i volontari delle Misericordie di Puglia, in segno di rispetto e di vicinanza agli amici dei Vigili del fuoco, duramente colpiti ad Alessandria dalla perdita di tre appartenenti al Corpo come ampiamente noto, hanno reso omaggio e soprattutto un segno di vicinanza raggiungendo la caserma provinciale dei Vigili del Fuoco a Barletta."Un momento significativo che vuole testimoniare solo un piccolo segno di vicinanza e di amicizia nel rispetto di un dolore così grande e forte che ha colpito un Corpo da sempre vicinissimo alle attività dei volontari delle Misericordie d'Italia", spiegano i volontari giallociano.