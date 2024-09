Cervia, S. G. Rotondo, Molfetta ed i servizi ordinari: il weekend “al servizio” dei volontari delle Misericordie di Puglia

Sono stati oltre un centinaio i volontari delle Misericordie di Puglia impegnati nello scorso fine settimana in assistenze sanitarie ed assistenza alla popolazione non solo in regione ma anche oltre confini. Dal 20 al 22 settembre, infatti, i soccorritori giallociano delle Misericordie di Andria e Canosa, sono stati impegnati con 2 equipaggi ed altrettanti mezzi oltre ad un operatore di sala operativa per l'importante manifestazione sportiva internazionale Ironman che si svolge ogni anno a Cervia. Un appuntamento ormai fisso per cui resta essenziale il coinvolgimento dei volontari pugliesi.Nella notte tra il 22 e 23 settembre, invece, i volontari giallociano hanno prestato servizio di assistenza sanitaria con ambulanze, squadre appiedate e Posto Medico Avanzato oltre che assistenza alla popolazione in occasione della veglia di San Pio a San Giovanni Rotondo. Una manifestazione di fede e passione per cui importante è stato l'impegno delle confraternite pugliesi a partire dalla sede di San Giovanni Rotondo per arrivare ad Orta Nova, Foggia, Canosa, Andria e Palagiano. Complessivamente per questo evento si sono alternati oltre 60 volontari.Contemporaneamente a Molfetta ha fatto tappa il primo appuntamento con "Missione Salute" e con l'ambulatorio mobile del progetto di Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che ha permesso di erogare oltre 60 visite specialistiche completamente gratuite ai cittadini molfettesi. Tutte queste attività sono state coordinate dalla Sala Operativa di Area Emergenza della Federazione delle Misericordie di Puglia. A tutte queste attività vanno aggiunti, naturalmente, i servizi ordinari che impegnano centinaia di volontari giallociano pugliesi ogni giorno h24. Un impegno importante che prosegue con grande dedizione e passione per un movimento che in regione continua a crescere ed a radicarsi. Pronte ad unirsi al movimento, infatti, ci sono già altre realtà territoriali che hanno avviato il loro iter.