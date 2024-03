Un progetto che nasce con l'idea di diffondere la cultura del soccorso negli istituti scolastici, preparando gli studenti ad affrontare una competizione in materia di soccorso. «L'idea delle "Olimpiadi del Soccorso" nasce con questo intento», dichiara il Presidente del Comitato di Andria dott. Antonio VenezianoUnitamente alle molteplici attività di formazione verso la popolazione che contribuiscono a salvare migliaia di vite umane, questo progetto si colloca nell'ambito della strategia 2018-2030 della Croce Rossa Italiana, volta a favorire la promozione dell'educazione alla salute e alla sicurezza delle persone.Continuando, il dott. Veneziano aggiunge, che si ritiene davvero soddisfatto che «il Comitato di Andria ospiti la II edizione delle Olimpiadi il prossimo 24 marzo 2024».Olimpiadi che vedranno la partecipazione di 17 istituti scolastici provenienti da ogni parte di Puglia, che si sfideranno in simulazioni di primo soccorso, tra le vie del nostro suggestivo centro storico. La vincitrice della gara andrà di diritto a Pisa il prossimo maggio alla gara nazionale.«L'impegno, non semplice dal punto di vista organizzativo: vedrà coinvolti circa 50 Volontari del Comitato che ringrazio fin da ora, per il loro impegno e per aver scelto di dedicarsi in un giorno di festa a questa grande manifestazione, che vedrà impegnati circa 150 ragazzi nella gara. Desidero ringraziare il Comitato Regionale Croce Rossa Italiana, che con la Presidente dott.ssa Decimo, lo staff di governance e delegati mi hanno sostenuto nell'organizzazione delle gare ed, infine, un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale da sempre vicina alle nostre richieste», conclude il dottor Veneziano.