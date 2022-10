“Occasioni d’autunno​” al Puglia Village di Molfetta

"Occasioni d'autunno​" è la promozione d'ottobre di "Puglia Village", che garantisce un'esperienza di shopping sempre più conveniente., la Land of Fashion di Molfetta suggerisce ai clienti del Village in riva all'Adriatico gli eccezionali sconti che arrivano a toccare ilI "Mid Season Sales" di Puglia Village rappresentano l'occasione giusta per affrontare i primi freddi dell'anno e acquistare i nuovi capi firmati per le stagioni più rigide, approfittando di prezzi decisamente vantaggiosi, sempre proposti in quell'atmosfera glamour tipica della Dolce Vita italiana. Le innumerevoli proposte delle "Occasioni d'autunno​" si rivelano accattivanti e di tendenza, con l'evidente capacità di soddisfare tutti i gusti e rispondere alle diverse esigenze dei clienti.Un motivo in più per entrare nel mondo diè oggi la nuova apertura dello Store, icona del lifestyle contemporaneo made in USA. GAP nasce a San Francisco nel 1969 e da allora porta avanti il suo heritage di moda inclusiva e responsabile nei confronti sia del pianeta, sia delle generazioni di oggi e domani. Le collezioni di abbigliamento e accessori GAP vestono tutta la famiglia con proposte uomo, donna e bambino per tutte le fasce d'età.Per conoscere i punti vendita aderenti e tenersi al passo con la Land of Fashion molfettese basta collegarsi al sito pugliavillage.it o seguire icercando "".