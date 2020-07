Nuovo sondaggio in vista delle regionali in Puglia: Emiliano avanti su Fitto, ma vince l'astensionismo

Nel nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto in Puglia a vincere è il. L'indagine è stata condotta dall', su commissione delel campione di mille intervistati (1.897 sono quelli che non hanno voluto rispondere), ben il 41 percento ha detto di essere indeciso o di non voler andare a votare alle prossime regionali. Raccoglie la stessa percentuale (41.1) il governatore uscente Michele Emiliano (centrosinistra), mentre il candidato di centrodestra Raffaele Fitto si piazza 37,6 percento.In risalita rispetto ai precedenti sondaggi la candidata del M5S Antonella Laricchia, data al 16.7 percento, mentre Ivan Scalfarotto (ItaliaViva, Azione, +Europa) si attesta al 4.2 percento. L'indipendente Mario Conca riscuote lo 0.4 percento.Alla domanda "Chi vincerà le elezioni in Puglia", il 48.5 ha risposto Emiliano, il 38.9 ha risposto Fitto. Per gli intervistati, Antonella Laricchia ha una probabilità di diventare presidente della Regione Puglia pari a 11.3 percento, mentre quella di Scalfarotto è di 1.2 percento. Mario Conca si ferma allo 0.1.