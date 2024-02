Nuovo ospedale di Andria, on. Matera (FdI): "Oggi incontro a Roma al Ministero della Salute"

"Laddove il cantiere del nuovo ospedale di Andria vedrà la posa della prima pietra, il merito andrà soprattutto al Governo Meloni, e in modo particolare al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che fin dal primo momento ha prestato particolare attenzione e ascolto anche per quello che riguarda l'edilizia sanitaria pugliese, nell'interesse chiaramente dei pugliesi. E d è qui il caso di ricordare che nei mesi scorsi la Regione Puglia non presentando nessun progetto ha fatto scadere il primo l'accordo di programma facendo cos? accumulare ritardo a ritardi."I circa 140 milioni preventivati sono stati per? rimpegnati, insomma ci sono, e questo pomeriggio è stato ribadito nell'incontro, voluto dall'on. Gemmato, al Ministero della Salute, con una rappresentanza del 'Comitato per il nuovo ospedale BAT', alla quale il sottosegretario ha garantito che da parte del Governo si sta facendo tutto il possibile anche per reperire ulteriori risorse, visto che secondo la Regione Puglia, il nosocomio non costerà meno di 220 milioni."Non resta, quindi che sollecitare nuovamente l'assessorato e il dipartimento regionali alla Salute perché presentino al più presto il nuovo progetto in modo che si firmi al più presto l'accordo di programma e si dia inizio ai lavori." Così il deputato di Fratelli d'Italia, Mariangela Matera.