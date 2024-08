Nuovo ospedale di Andria. Di Bari (M5S): “Seguire con la massima attenzione la questione relativa alla viabilità”

"Da quanto abbiamo ascoltato oggi (ieri per chi legge n.d.r.!)ci sono due novità importanti: la più significativa è la pubblicazione il 15 luglio in Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca, grazie a cui sono tornati nella disponibilità della Regione Puglia 318 milioni di euro ed è possibile l'aggiornamento della MexA. Altro passaggio atteso era quello della sottoscrizione del contratto aggiuntivo, necessario per la revisione del progetto, tornato ai 60.000 metri quadri inizialmente previsti, garantendo tutto quanto previsto dal nuovo piano clinico gestionale per quello che riguarda la parte sanitaria. Il totale dei costi è di 186 milioni di euro. Per quello che riguarda il cronoprogramma il tempo stimato fino alla validazione finale del RUP va da 6 a 8 mesi, mentre per quello che riguarda la progettazione esecutiva il tempo è di circa 4 mesi. Continueremo a monitorare il rispetto dei tempi, per essere certi che effettivamente tra 10 -12 mesi si possa procedere con la gara per l'affidamento dei lavori. Ora serve seguire con la massima attenzione la questione relativa alla viabilità, dal momento che i fondi art.20 con cui viene finanziato l'ospedale non possono essere usati per la rete viaria. Non possiamo permettere che una struttura così tanto attesa sia una cattedrale nel deserto, per questo nel prossimo bilancio di previsione chiederemo che siano stanziate risorse per costruire vie adeguate per l'accesso all'ospedale. Siamo vicini a un traguardo importantissimo per i cittadini e dobbiamo fare in modo che tutto proceda per il meglio".