Nuove opportunità nel mercato del lavoro della sesta provincia pugliese

Una nuova modalità di interazione con gli utenti del territorio per favorire l'occupazione: questo è l'obiettivo che ha spinto i CPI dell'ambito Bat alla redazione di un report, con cadenza bisettimanale, per promuovere le offerte presenti su Lavoro per te, il portale e l'app della Regione Puglia.Dall'analisi del report, aggiornato al 13 giugno, emerge che nell'ambito Bat sono presenti 92 annunci, con 314 posizioni aperte.Come evidenziato numerosi sono i settori che presentano interessanti opportunità lavorative, tra cui si segnala il numero di profili ricercati nel settore commercio e artigianato che guida la classifica con 116 figure professionali.Seguono il settore turismo e ristorazione (88 specializzazioni), tessile-abbigliamento-calzaturiero (39), costruzioni e impianti (24), industria e trasporti (23), amministrativo (10), sanità-servizi alla persona-pulizia (8), agricoltura e agroalimentare (6).Il rapporto tra candidature pervenute e profili ricercati segna una partecipazione numerosa degli utenti della Bat nella ricerca attiva del lavoro.Infatti il totale di candidature arrivate per le varie offerte indica un rapporto complessivo di 3 a 1 con le richieste giunte dalle aziende attraverso i modelli IDO (incrocio domanda-offerta) dei CPI della sesta provincia pugliese.(Nel report allegato sono presenti i dettagli degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l'indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.)Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l'appAl fine di favorire le informazioni sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l'impiego della Bat hanno realizzato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.Per informazioni sull'invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it ).