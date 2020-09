Nuova allerta meteo sulla Puglia da parte della Protezione civile

Una vasta area depressionaria che insiste sull'Europa centro-meridionale, continua a determinare un'intensa fase di maltempo anche sull'Italia, con precipitazioni temporalesche che, tra oggi e domani, interesseranno prevalentemente le regioni del centro-sud. La ventilazione, generalmente sostenuta dai quadranti occidentali, sarà caratterizzata da due diversi impulsi di maestrale che, localmente, raggiungeranno intensità di burrasca.Nella giornata di martedì 29 settembre, l'area depressionaria si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio ad un generale, seppur temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche.Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato:- un'per rischio idrogeologico e per temporali sulle zone di allerta A (Gargano e Tremiti), B (Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle), D (Penisola Salentina), E (Bacini del Lato e del Lenne), H (Sub-Appennino Dauno), I (Basso Fortore) e un'Allerta Gialla, sempre per rischio idrogeologico e per temporali sulle restanti zone, dalle ore 14:00 di oggi, 27 settembre 2020 e per le successive 10 ore;· un'per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale, dalle ore 00:00 di domani, 28 settembre 2020 e per le successive 20 ore;· prosegue, inoltre, l'Allerta Arancione per vento, emanata con Messaggio di Allerta del 26 settembre 2020, su tutto il territorio regionale, fino alle ore 20:00 di lunedì 28 settembre 2020.La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale