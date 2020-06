Nuova allerta meteo arancione sulla Puglia centro-meridionale

Continuerà fino a stasera il maltempo su Andria e la Puglia centrale, zona interessata da un'allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile nel primo pomeriggio di oggi.«Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul resto della Puglia. Vento forte con raffiche di burrasca, meridionali», si legge nel messaggio della protezione civile. La polizia locale di Bari raccomanda prudenza alla guida per via delle del vento e della pioggia: in arrivo allagamenti, con rischio aquaplaning. Prudenza alla guida lungo viali alberati e spazi aperti. Moderare la velocità in prossimità dei sottovia per possibili allagamenti.Da domani, invece, torneranno sole e temperature estive, che contraddistingueranno il primo weekend di giugno.