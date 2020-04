"Non ci si ammala solo di coronavirus", Di Bari chiede di rafforzare l'offerta sanitaria

"Da quando siamo in emergenza sanitaria da Coronavirus le visite specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici che non sono urgenti sono stati sospesi. Ancora oggi non è possibile fare visite cardiologiche e oncologiche, nessun controllo dermatologico, nessun appuntamento dall'otorino o altre visite specialistiche. Questa sospensione è stata una delle conseguenze del coronavirus e delle misure di contenimento del contagio. Però non ci si ammala solo di Covid-19", dice la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari.'Le visite di prevenzione e gli esami clinici non possono essere rimandate a tempo indeterminato", dice e per questo chiede al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al Direttore generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne "di rafforzare le prestazioni sanitarie degli ospedali di Trani e Canosa, convertiti in Presidi Territoriali di Assistenza. Sono strutture in grado di erogare tutti i servizi di sanitari di prossimità. A Spinazzola propongo di organizzare un poliambulatorio con diverse professionalità mediche in grado di rispondere alle esigenze di salute dei cittadini. Per evitare situazioni di contagio sarà necessario montare tende di pre-triage e munire il personale sanitario di presidi di protezione individuale. Rafforzare l'offerta sanitaria territoriale è una misura necessaria per la nostra provincia. Anche se un'emergenza di questo tipo non era prevedibile, servono più presidi: dobbiamo dare la migliore risposta possibile alla domanda di salute dei nostri cittadini", conclude Di Bari.