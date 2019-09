Nomina nuovi sottosegretari: sfuma l'incarico al pentastellato Giuseppe D'Ambrosio

Sfuma per Giuseppe D'Ambrosio l'ipotesi di ricevere l'incarico di sottosegretario. Questa mattina, infatti, nella lista resa nota dei 21 sottosegretari del M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e 1 del Maie, non è comparso il nome del parlamentare andriese pentastellato.La spuntano invece i parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle Mario Turco e Giuseppe L'Abbate, gli unici rappresentanti della Puglia all'incarico di sottosegretari. E con il ministro Lezzi non viene riconfermato anche il sottosegretario uscente Salvatore Giuliano. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha anche assegnato 10 incarichi da viceministro: tra questi Crimi e Mauri all'Interno, Misiani e Castelli all'Economia, Buffagni al Mise. Il giuramento fissato per lunedì 16 settembre.E proprio stamane, il rappresentante andriese alla Camera dei Deputati D'Ambrosio ha postato sulla sua pagina fb il seguente messaggio:"Dopo la crisi di governo per un "mojito in più", ora che sono stati nominati ministri e sottosegretari, si riparte!Dopo 14 mesi passati con il "Matteo Verde" ora passiamo al "Matteo Rosso", per utilizzare una metafora.Abbiamo portato già tanti risultati a casa nei 14 mesi precedenti ed ora vedremo cosa riusciremo a portare a casa per i cittadini perchè il programma è ambizioso e se riuscissimo a fare anche la metà delle cose inserite, avremmo fatto il nostro dovere verso i cittadini.Avremo fatto loro del bene...motivo per il quale ci votano!Al netto delle preferenze personali per i Rossi, i Gialli o i Verdi, credo che ai cittadini interessi solo cheperchè il "chi le fa" è secondario. Ora al lavoro".