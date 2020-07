Avv. Nespoli: «Costruiamo un gruppo coeso di donne e uomini, non di politici che cambiano idea»

Social Video 11 minuti Intervista all'avvocato Antonio Nespoli Antonio D'Oria

«Stiamo costruendo un gruppo coeso con volti nuovi di uomini e donne, non di politici che cambiano idea in base alla convenienza. La politica è passione». Un punto fermo nelle parole dell'avvocato, che abbiamo intervistato in esclusiva in merito ai futuri scenari che attendono la città di Andria dopo il voto del 20 e 21 settembre. Nespoli è attualmente il, sempre per il partito azzurro. Ha maturato una vasta esperienza politica tra i banchi del consiglio comunali prima e successivamente in giunta, differenziandosi sia tra gli esponenti della minoranza durante l'amministrazione di centrosinistra con il sindacosia nei nove anni di governo del centrodestra, con una vissuta esperienza nel civismo. In vista delle elezioni comunali di settembre, Nespoli e il partito di Forza Italia sostengono il candidato sindacoIl Commissario cittadino del partito azzurro ripercorre, nel corso dell'intervista, alcune fasi che hanno portato nell'aprile del 2019, allo, chiarendo la sua posizione: «C'erano opinioni divergenti relative a una situazione finanziaria dell'ente che stava diventando insostenibile. Sono stato l'unico ad aver subordinato il mio voto all'accertamento di un disequilibrio finanziario solo se l'ente avesse fatto ricorso alla procedura di riequilibrio, volevo che si cominciasse a mettere a fuoco la situazione finanziaria dell'Ente con una procedura vigilata e credo che anche l'attuale compagine di centrodestra abbia accettato la bontà di quella procedura. Sul bilancio di previsione successivo c'è stata una diversità di vedute: si è andati al voto in aula, a cui ha fatto seguito la mancata approvazione del bilancio preventivo e lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. In questa situazione altri forse avevano motivi di natura politica, come si sta vedendo ora».E sul, Nespoli chiarisce: «La procedura di riequilibrio serve proprio ad evitare il dissesto. Chi continua a dire che bisogna dichiarare il dissesto, forse non si rende conto delle conseguenze soprattutto per i creditori dell'Ente: già cosi stanno accettando una decurtazione degli importi dovuti. Tutte queste speculazioni sono soltanto un modo per attaccare la precedente amministrazione. Recentemente è stato approvato il rendiconto dale c'è una situazione debitoria che si sta ridimensionando: la procedura di riequilibrio serve, per l'appunto, a rimettere in equilibrio i conti del Comune nell'arco di quindici anni. La dichiarazione di dissesto può intervenire solo se la procedura di riequilibrio non dà i suoi risultati. E' chiaro che nei prossimi anni bisognerà stringere la cinghia e intercettare altri finanziamenti: ci sono già progetti in cantiere che però non possono partire perchè la macchina dello Stato è molto burocratizzata».Doverosa una panoramica sulla, che il Commissario cittadino di Forza Italia avrebbe volentieri evitato: «Il consigliere regionalevoleva che fosse solo lui il candidato sindaco del centrodestra, ma non era una candidatura condivisa dagli altri partiti. Per accordi a livello nazionale, inoltre, è stato assegnato allail compito di indicare il candidato sindaco. Comunque c'erano tutti i presupposti per la condivisione della candidatura diinvece si è creata questa spaccatura che non fa bene soprattutto a chi l'ha provocata e genera disorientamento tra gli elettori».Se il candidato sindaco Scamarcio dovesse trionfare per lo scranno più alto di, l'avvocato Nespoli indica le due iniziative principali da attuare subito: «Comeintendiamo concentrare l'attenzione su tante e incisive forme di partecipazione amministrative per i cittadini: bisogna trovare il modo di coinvolgerli e farli sentire sempre più parte della comunità. Inoltre, è fondamentale intercettare tante forme di erogazione di servizi tramite le nuove tecnologie».Di seguito, ecco l'intervista completa all'avvocato Antonio Nespoli.