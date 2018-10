Nero di Troia Wine Tasting ad Andria il 6 ottobre

Sabato 6 ottobre alle 17.00 si terrà una degustazione panoramica interamente dedicata al Nero di Troia, a cura del Movimento Turismo del Vino Puglia, presso il Chiostro di San Francesco, in collaborazione con il Comune di Andria.Protagonisti di questa degustazione panoramica tutti i vignaioli del nord della regione produttori di Nero di Troia, consorziati del Movimento Turismo del Vino di Puglia e non, che offriranno il meglio delle loro produzioni per raccontare i mille volti di una varietà dalle mille potenzialità. Per l'occasione saranno presenti le aziende più significative impegnate nella produzione da Nero di Troia, varietà che è alla base di ben due delle quattro Docg regionali e di sette Doc del nord della regione.La manifestazione è riservata alla stampa e alle istituzioni locali, e vedrà la partecipazione di autorevoli giornalisti nazionali di prestigiose testate del settore food & wine ospiti del Movimento Turismo del Vino Puglia nell'ambito delle azioni di incoming in svolgimento sul territorio.Alle penne di tutti i giornalisti presenti, successivamente, sarà infatti lasciato il compito di descrivere, raccontare, recensire e promuovere vini, vignaioli e aziende incontrati in questa occasione, per contribuire a promuovere la ricchezza della Puglia vitivinicola.Parteciperanno alla serata: Maria Teresa Varvaglione, presidente Movimento Turismo del Vino Puglia e Vittoria Cisonno, direttore Movimento Turismo del Vino Puglia.