Nella giornata della memoria, gli alunni della scuola "Oberdan" piccoli semi di legalità

NellaAndria ha ricordato le vittime innocenti delle mafie. E lo ha fatto a partire dal luogo di cultura per eccellenza: laGli alunni di ogni ordine e grado sono stati i veri protagonisti di questa giornata che si celebra ogni anno il 21 marzo. Tra le numerose iniziative c'è stata quella degli alunni delle classi quarte e quinte del primo circolo didattico "dove, ieri mattina (21 marzo), hanno incontrato, nella sala Dante del proprio istituto, il, il prefettoe la sindaca, avv.accompagnata dagliPartendo dal titolo, proclamato dai bambini hanno letto frasi, scritte di proprio pugno, sulla giustizia, sulla pace, la verità, la legalità i diritti, l'accoglienza e ricordato alcune vittime di mafia. In particolare hanno ricordato 14 nomi di vittime morte in Puglia e o di origine pugliese. Nomi che i bambini hanno scritto su un fiore gigante e le hanno "piantate" simbolicamente in una fioriera, che portava la scrittaperché queste vittime anche se sono state vittime strappate alla loro vita ai lori sogni, possano continuare a profumare di verità e di onestà. All'incontro presente anche un ex alunno della scuola Oberdan,oggi alunno dell'ITT "Jannuzzi" di Andria, che insieme a, anche lei ex studente del primo circolo, ha realizzato e presentato ai bambini il cortometraggio "La mafia uccide il silenzio pure".E a proposito di scuola e legalità, la Sindaca,dichiara «Siamo presenti anche nelle scuole, perché è a partire dai più piccoli che bisogna inculcare i semi di legalità. Come amministrazione siamo costantemente impegnati attraverso l'istituzione del Festival della legalità. Ormai parliamo di legalità in maniera diffusa e lo facciamo ad una strettissima collaborazione con le scuole, con le associazioni, penso al presidio Libera, penso al Forum all'impegno socio politico, penso alle parrocchie, alle chiese, le famiglie, i circuiti genitoriali di cui tanto abbiamo bisogno siano accanto a noi perché il lavoro sui più giovani – aggiunge - Si sente parlare di bullismo, delle baby gang. È bene, rispetto a questo noi mondo degli adulti non possiamo fare altro che essere tutti allineati dalla stessa parte per curarli questi ragazzi, per far sentire il nostro affetto, per accompagnarli nel loro percorso di crescita- conclude - La Legalità è possibile!»